كاظم الساهر يوضح سبب تغيير اسمه بعد ثلاثين عاماً والمشكلات التي حدثت له بسبب ذلك

أوضح الفنان كاظم الساهر لمحبيه سبب تغيير اسمه في الأوراق الرسمية مؤخراً، معتذراً لمن فسر الأمر بشكل خاطئ.

في رسالة صوتية وجهها الساهر لمحبيه عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook، قال: «في القيد العام اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي الأوراق الرسمية في الخارج كاظم جبار الساهر، وعدم التطابق في الأسماء يسبب لي الكثير من المشاكل الكبيرة».

وتابع: «لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن معاملاتي الرسمية في الخارج متوقفة منذ سنة تقريباً، لعدم تطابق الأسماء، وطلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر ولكنها لم تكن كافية، واتجهت للمحامي طالباً منه النصيحة القانونية في هذا الأمر، فأخبرني أنها في إضافة (الساهر) على كاظم جبار إبراهيم، فالأمر فقط مجرد حبر على ورق».

وأضاف: «يا أحبائي، لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية في بغداد، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح وأفتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق... أنا ابن العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، ولي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام».

واختتم قائلاً: «أعتذر إذا سبب الموضوع ألماً لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق أما الأصل أنا، ابن وادي الرافدين، محبتي واحترامي»...

شاهدي الفيديو :