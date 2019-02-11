كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 11:37 مساءً -
أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الاثنين، عن دعمها للمثلية الجنسية، من خلال خط أزيائها الجديد Beau Voyou.
شاركت هيفاء وهبي عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لجاكيت جلدي من تصميم خط أزيائها، ومزين بشرائط ألوان قوس قزح، وهو الشعار الرسمي للمثليين جنسيا.
وكتبت هيفاء وهبي مع الصورة بالإنجليزية:”لا يوجد شيء عشوائي، ولكن كل شيء لديه زمنه الخاص، وهناك أوقات مسموح بها كل شيء، على الأقل في عالمي”.
View this post on Instagram
Nothing is random. Everything has its time and there is a time for everything; at least in my world! Reaching out to Men & Women, Beau Voyou is a proud Lebanese brand where all is skillfully handcrafted, and most importantly with love. For me, Equality goes all the way so stay tuned gents because your collection is on its way! Get ready to celebrate unrestricted and boundless love in 3, 2… GO MAKE SOME TROUBLEEE!!👉🏻www.beauvoyou.com👈🏻 #Beauvoyou #heartside #makesometrouble #beyourself #freedomisaluxury #withlove ❤ #HW من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شب وصبية بِآمنوا بالحب❤
وتابعت وهبي أن خط أزيائها الجديد، هو علامة تجارية تفتخر بأنها لبنانية، وأن أزيائها مصممة يدويا بشكل عالي الاحترافية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما علاقة خط ازياء هيفاء وهبي بدعم المثلية الجنسية؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.