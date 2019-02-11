ما علاقة خط ازياء هيفاء وهبي بدعم المثلية الجنسية؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 11:37 مساءً -

أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الاثنين، عن دعمها للمثلية الجنسية، من خلال خط أزيائها الجديد Beau Voyou.

شاركت هيفاء وهبي عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لجاكيت جلدي من تصميم خط أزيائها، ومزين بشرائط ألوان قوس قزح، وهو الشعار الرسمي للمثليين جنسيا.

وكتبت هيفاء وهبي مع الصورة بالإنجليزية:”لا يوجد شيء عشوائي، ولكن كل شيء لديه زمنه الخاص، وهناك أوقات مسموح بها كل شيء، على الأقل في عالمي”.

وتابعت وهبي أن خط أزيائها الجديد، هو علامة تجارية تفتخر بأنها لبنانية، وأن أزيائها مصممة يدويا بشكل عالي الاحترافية.