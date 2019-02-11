محمد صلاح مندهش ولا يصدق ما يحدث!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 11:37 مساءً -
عبر محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر عن دهشته من الأزمة بين جماهير الأهلي والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الأخيرة قائلا: “لا أستطيع تصديق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي”.
وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين قائلا: “مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت”.
وتابع “هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي”؟.
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