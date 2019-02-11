روزانا اليامي تواصل هجومها على بدور عبدالله بعد أن وصفتها بالنكرة وطالبتها بمغادرة المملكة

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 11:37 مساءً -

واصلت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، هجومها الحاد على مواطنتها الفنانة بدور عبدالله، بعد حرب كلامية نشبت بينهما، وصلت إلى حد تهديد بدور بمقاضاة روزانا في المحاكم، لوصفها إيّاها بـ“النكرة“.

وعبّرت الأخيرة عن عدم خوفها من هذا التهديد، واستمرت في أسلوب التلويح بعبارات وكلمات جارحة ضد غريمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت روزانا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قائلة: ”احتاج حل للناس اللي عبالهم إذا كتبت شيء أقصدهم.. وحل ثاني للناس اللي أقصدهم وما يفهمون“.

وتابعت: ”الو شكري.. احتاج حل ثالث ..للي يبدأون ويتحرشون وبعدين يروحوا يبكون ويهددون ..وحل رابع للي كلهم بلاوي وبيتهم من قزاز ويرمون الماس بالحجر.. ويسون قويين بعدين يتمسكنوا أنهم مظلومين !!.. تعبنا ياشكري من هالأشكال“.

وكانت الفنانة السعودية بدور عبدالله، وجّهت رسالة إلى مواطنتها ”اليامي“، خلال لقاء لها مع الإعلامي الكويتي فيصل العجمي، قائلة: ”يعني روزانا اليامي لما أنت استضفتها في برنامجك جت اتكلمت وغلطت وسبت الفاشينيستات وتحدت حتى القانون، أنا بالنسبة لي كبدور وعايشة بين السعودية والكويت وهي بلدي وعندي الانتماء للبلدين.. فازعل لما أشوف كده“.

وردّت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، خلال منشور لها عبر حسابها على ”سناب شات“، قائلةً: ”أسب مين يعني أنا أحبهم وهما يحبوني، اطلعي منها يا نكرة، خليكي في تمسيح الدواوين من منتج لمنتج ياقلب ما تحزن وما حدا معطيكي وجه يا حرام.. والله لو ترجع بلدها أشرف لها.. فشلتنا.. بس وين ترجع هي لا معترفة بأهل أو بلد.. الحمد لله على نعمة الأهل والبلد والأصل الطيب“.