عبدالله بالخير يصدم الجميع بتأييده العلاقة والإنجاب قبل الزواج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير الجميع بتصريح صادم حول رأيه في إقامة علاقة جنسية والإنجاب قبل الزواج.

بالخير أكد أن العلاقة قبل الزواج والإنجاب يقوي العلاقة بين الطرفين ويزيد من الترابط كما فعل لاعبي الكرة رونالدو وميسي.

وإن كان يريد أن يفعل ذلك، قال إن الفكرة تعجبه لكنه لا يستطيع تطبيقها على نفسه لكونها تتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمعات العربية.

وكانت قد ترددت شائعات من قبل حول زواج الفنان عبدالله بالخير من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو ما دفع الفنانة اللبنانية لنفي صحة هذه الشائعات تماما، حيث قالت: “شو هالمسخرة! قرفتوني عيشتي وكرهتوني باسمي من كثر ما طلعت عليه اشاعات بيكفي بقى كذب يا صحافة والله العظيم عيب. أرجوكم حلو عني تعينوني”.

يذكر أن عبدالله بالخير هو من تسبب في إطلاق هذه الشائعات، حيث قال في لقاء له مع موقع “الإمارات نيوز” أنه تزوج من هيفاء ثم انفصل عنها بسبب جمالها، إلا أنه عاد وكشف في اللقاء نفسه أن ما قاله كان مجرد دعابة.