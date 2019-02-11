متابعة بتجــــــــــــــرد: طرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، أحدث عمل مصوّر للنجمة العراقية شذى حسون بعنوان “واعر” عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “واعر” من كلمات خالد المريخي، ألحان طلال وتوزيع حسام كامل، أمّا الكليب فيحمل توقع المخرج علاء الأنصاري. ويأتي إطلاق الكليب بالتزامن مع عيد الحب كإهداء إلى جمهور شذى حسون. لمشاهدة فيديو كليب “واعر”:

كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تُهدي جمهورها كليب “واعر” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.