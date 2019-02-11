الأميرةُ أوجيني تنشر صورةً على "إنستغرام".. فهل تعمّدت الإعلان عن حملها؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرتْ دوقة يورك وحفيدة الملكة إليزابيث الأميرة يوجيني، صورةً قديمةً لها وزوجها جاك بروكسبانك على موقع "إنستغرام" والتي جذبت العديد من التعليقات، مع اعتقاد بأنها تنتظر طفلاً سينضم إلى العائلة المالكة.

وخمّن العديد من المتابعين أن الأميرة حامل، إذْ كتبت "يوجيني" على الصورة: "#tbt بالضبط في هذا اليوم من العام الماضي، أعلنا أنا وجاك خطوبتنا.. ما كان عليه منذ ذلك الحين وما هو المثير في 2019".

وجذب المنشور العديد من التعليقات، فقد تلقّت الآن ما يقرب من 80000 إعجاب وأكثر من 600 تعليق من عشّاق العائلة المالكة المتحمّسين.

وكتب أحد المعجبين: "الآن يجب أن يكون هناك إعلان حمل"، وقال آخر: "أتمنى أن عام 2019 المثير يعني أن الطفل في الطريق!، وأثنت أخرى على أوجيني في حفل زفافها الفخم: أتمنى مثل الملايين من الآخرين أن يكون هناك أخبار جيدة".

ومن جانبه، قال أليكس أباتي، المُتحدّث باسم شركة المراهنات البريطانية "لادبروكس: "يبدو من المرجح أن تكون أوجيني هي العضو الجديد في العائلة المالكة التي تنتظر طفلًا بعد ميغان".

وتزوّجت الأميرة يوجيني 28 عامًا وتاجر النبيذ جاك بروكسبانك 32 عامًا منذ 4 أشهر في حفل ضخم بكنيسة سانت جورج في 12 أكتوبر 2018.