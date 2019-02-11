شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة الفرفشة فيفى عبده تنشر فيديو تحية لأهل العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة فيفى عبده على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها وهى ترقص وفى الخلفية أغنية باللهجة العراقية.

وكتبت فيفى عبده تعليقا على الفيديو الخاص بها وقالت: "تحية منى لشعب العراق.. بحبك أوى خمسة مواه" وانهالت التعليقات على الفيديو بين المشجعين لها، وظهرت فى الفيديو بكامل رشاقتها وحيوتها التى اعتاد عليها جمهورها ومحبيها.

يذكر أن النجمة فيفى عبده ظهرت فى لايف جديد تحدثت فيه إلى جمهورها قرابة الساعتين، وتطرقت إلى العديد من الموضوعات وأجابت على استفسارات وتعليقات معجبيها.

وردا على التساؤلات التى تأتيها حول عمرها الحقيقى، فقالت فيفى عبده "أنا عندى 105 سنين، لكن عمر روحى وقلبى 25 سنة بس.. واللى عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة.. واللى مش عاجبه براحته.. لأن أنا ماعشتش السن ده.. ومن وقت لما كان عندى 9 سنين أنا ماعرفش حاجة عن الحياة.. وعايزة أعيش حياتى دلوقتى وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية".