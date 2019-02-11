شكرا لقرائتكم خبر عن "انفصام" يجمع شارموفرز وفتحى عبد الوهاب ومروان يونس لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إن الذى یحدث الآن تغییر كونى یختلف عن زمان صندوق قِمامة فى دماغى مِتساب يِقدم یلقى الدھر فیه مشاكل وآلام".. بمثل هذه الكلمات فاجأت فرقة شارموفرز جمهورها بكشفها الغطاء عن أغنية ألبومها الجديد الرئيسية "انفصام" والتى أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور.

اللعب على وتر النفسية تعويذة "سمعية بصرية" اعتمدت عليها الفرقة خلال الكليب، الذى تم تصوير غالبيته بديكور يشبه مصحة نفسية فى إشارة مباشرة لمعنى كلمات الأغنية واسمها "انفصام"، وجست خلالها الصراع المستمر فى داخل كل شخص من مشاكل نفسية وأوفر دوز تفكير مع الإشارة لأضرار الإدمان، والاتكال على "الخطفة البصرية" خلال مشاهد الكليب نفسه وطريقة المونتاج الخاطفة للأنظار خلال مشاهد الكليب وربما تجعلك تعيده أكثر من مرة لتشاهد بعض التفاصيل التى فاتتك فى كل مشهد.

وكانت المفاجأة أيضًا باستعانة ثنائى شارموفرز فى الكليب على "ظهور شرفي" لعدد من نجوم المجال الفني، بداية من الفنان فتحى عبد الوهاب والفنانة هند عبد الحليم مع الظهور الأول للفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، وإطلالة مختلفة لنجم السوشيال ميديا مروان يونس، إضافة إلى مفاجأة جمهورها بمحتوى موسيقى مختلف تمامًا عن كل أعمالها السابقة، بـ ستايل مغاير وجديد ربما يبشر بقوة الألبوم المنتظر، والذى يحمل نفس اسم الأغنية، والمقرر ظهوره للنور خلال أيام، بعدما كشفت عن أغنيتين منه بشكل كليب خلال العام المنصرم، وهما "مفتقد الحبيبة" و"زامبا"، وتجهز حاليًا للاحتفال بإطلاقه فى حفل جماهيرى كبير مساء 8 مارس بمسرح المنارة.