شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وأحمد عيد ومجدى الهوارى يحيون ذكرى رحيل علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا عدد من نجوم الفن الذكرى الـ16 على رحيل الفنان علاء ولى الدين، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 2003.

الفنان محمد هنيدى، رفيق رحلة الكفاح مع علاء ولى الدين، نشر مقطع فيديو من أحد الأفلام التى جمعتهما سوياً فى بدايتهما الفنية، وعلق بقوله: "النهاردة 11 فبراير مش هقول ذكرى رحيل أخويا وصاحبى علاء ولى الدين.. لأنى عمرى مانسيته.. ربنا يرحمك".

أما الفنان أحمد عيد فقد أحيا هذه الذكرى بقوله: "اليوم تحل ذكرى وفاة الفنان الصديق علاء ولى الدين الله يرحمه ويغفر له.. صورة من كواليس تصوير فوازير أبيض وأسود سنة 1997".



أحمد عيد

بينما شارك المخرج مجدى الهوارى صورة لأبطال فيلم الناظر، وعلق قائلاً: "اليوم ذكرى الناظر أدعو له بالرحمة والمغفرة، صديق العمر، علاء ولى الدين، الغائب الحاضر".