محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الفنان هناني رمزي صورة للراحل علاء ولي الدين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر". وكتب رمزي في تغريدة: "الله يرحمك يا لولو مهما مرت السنين لم ولن تغيب عنا أبدًا". يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي فيلم "قسطي بيوجعني"، من إخراج إيهاب لمعي.

كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي في ذكرى رحيل علاء ولي الدين: "لن تتغيب عنا أبدًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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