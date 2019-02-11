خاص| مؤلف "ولاد رزق": أنا أول من سعى لجزء ثانٍ وأجهز لعمل تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

أعلن السيناريست صلاح الجهيني، مؤلف فيلمي "ولاد رزق 1 و2"، أن طاقم العمل يعود للتصوير بعد أيام، نافيًا ما تردد عن أن 3 أيام فقط تفصل بينهم والانتهاء من العمل.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، أضاف الجهيني أن موعد عرض "ولاد رزق 2" تقرر له الصيف المقبل، مشيرًا إلى أنه سبق شركة الإنتاج في السعى لإعداد جزء ثانٍ من هذا العمل.

أشار الجهيني أيضًا إلى أنه يجهز حاليًا لعمل تاريخي، كما لفت إلى أنه سيعود للكتابة الكوميدية، فيما أكد أنه يحب التنوع في الأعمال التي يقدمها، مدللاً على ذلك باتجاهه بعد فيلمي "ولاد رزق" و"الخلية" إلى الرعب في فيلم "122".

وأوضح أنه يتمنى الاتجاه للدراما، ولكن من خلال المنصات الإلكترونية ومسلسلات الـ10 حلقات، بعيدًا عن "المط والنمطية" وبأفكار جديدة.

أما عن سيناريو "النفق" الذي حصد جوائز عدة، فقال الجهيني إن المخرج طارق العريان كان سيخرجه، لكن أحداث ثورة 25 يناير والتغييرات التي طرأت تطلبت تعديلات كثيرة فيه، مشيرًا إلى أنه لا يمانع تحويل النص إلى فيلم إذا جاءت فرصة مناسبة له. ​