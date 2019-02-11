تقديم موعد فعاليات "برلين السينمائي" بعد حفلي توزيع "بافتا" و"الأوسكار" مطلع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ69 هذا العام، عن تقديم موعد فعاليات المهرجان ليكون بعد حفلي توزيع بافتا البريطانية والأوسكار بدءًا من الدورة الـ70 العام المقبل، لتكون الدورة المقبلة في الفترة من 20 فبراير وحتى الأول من مارس، لعدم تضارب فعاليات المهرجان مع حفلات توزيع الجوائز.

وكشفت إدارة المهرجان عن القرار مساء أمس الإثنين، بعدما أعلنت جوائز بافتا البريطانية وحفل توزيع جوائز الأوسكار تقديم موعد حفلاتهما العام المقبل، وان الأوسكار سيقام حفل توزيع جوائزه مطلع شهر فبراير المقبل، في محاولة لعدم التأثير على فعاليات المهرجان وتواجد معظم نجوم ونجمات وصناع السينما في هوليوود بسبب بهذه الحفلات، وانصرافهم عن فعاليات برلين السينمائي.

وجاء قرار برلين السينمائي نظرًا للتغيير الحاصل في إدارته وتولي مدير فني جديد لفعاليات الدورة المقبلة، وهو الصحفي الإيطالي، كارلو تشاترين، بعد تولي الناقد السينمائي الألماني، ديتير كوسليك منصب المدير الفني للمهرجان خلال الأعوام الأخيرة، ووفقًا لموقع "Varitey" سيستكمل المدير الفني الجديد مهامه الوظيفية مع فريق عمله بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

ويعد مهرجان برلين السينمائي الدولي هو من أعرق المحافل العالمية، ويشارك بفعالياته عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي تلقي إعجاب النقاد والجماهير الحاضرة على حد سواء، إلى جانب كونها فرصة لعرض أهم الأعمال التي تعرض طوال العام ليمنحها برلين السينمائي المساحة للفت أنظار العديد من المحافل السينمائية العالمية منها بافتا وجولدن جلوب والأوسكار. ​