شاهد.. أحمد عز يجتمع مع الهضبة عمرو دياب و دينا الشربيني

أحمد عز كتب - أحمد عمرو: نشر النجم أحمد عز صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الفنان أحمد عز يستأنف تصوير مشاهده في فيلم "العارف.. عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، و هو بطولة كل من محمود حميدة، أحمد فهمي، ركين سعد، كارمن بصيبص، من تأليف محمد سيد بشير، كما يشارك أيضاٌ في بطولة أحمد علاء، و هو بطولة كل من محمود حميدة، أحمد فهمي، ركين سعد، كارمن بصيبص، من تأليف محمد سيد بشير، كما يشارك أيضاٌ في بطولةفيلم "الممر"، ويشاركه في بطولته هند صبري، أحمد رزق، محمد فراج، محمد الشرنوبي، إياد نصار ومحمد جمعة، سيناريو وحوار أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.

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