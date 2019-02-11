ساندى بجناحين من أجل قلبين

المطربة ساندى كتبت_إسراء البيهوني طرح المنتج ميدو منيب بوستر أغنية المطربة ساندى الجديدة " قلبين " وهى من إنتاج ميدو منيب فى أول تعاون بينه وبينها. ظهرت ساندى على بوستر الأغنية بجناحين، وترتدى ملابس كاجوال استعدادا لطرح الأغنية فى عيد الحب. ملابس كاجوال استعدادا لطرح الأغنية فى عيد الحب. الأغنية من كلمات محمد قاياتى وألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم . من ناحية أخرى تنتظر ساندى طرح فيلمها الجديد " عيش حياتك " والتى تقدمه أمام الفنان سامح حسين ،إدوارد، وسامية الطرابلسي، وأحمد التهامي، ومحمد نور، وأحمد حلاوة، وياسر الطوبجي، وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.

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