صورة.. مجدى الهوارى يحيي ذكرى الناظر

الفنان الراحل علاء ولى الدين كتبت_إسراء البيهوني أحيا المخرج والمنتج مجدى الهوارى ذكرى الفنان الراحل علاء ولى الدين. نشر الهوارى على صفحته على "الفيس بوك" صورة له من ذكرى تصوير فيلم الناظر وعلق: " اليوم ذكرى الناظر ادعوا له بالرحمة.. صديق العمر علاء ولى الدين. اليوم ذكرى الناظر ادعوا له بالرحمة.. صديق العمر علاء ولى الدين. من المعروف أن مجدى الهوارى يعرض له حاليا مسرحية "3 أيام فى الساحل الشمالى " ويقوم ببطولتها الفنان محمد هنيدى وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى ببطولته كل من الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسى.

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