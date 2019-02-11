محمود قاسم: أفلام موسم نصف العام ضعيفة

كتبت_إسراء البيهوني

كشف الناقد الفني محمود قاسم عن رأيه فى أفلام نصف العام والتى شهدت عرض خمسة أعمال هم "نادى الرجال السرى وساعة رضا والضيف وقرمط بيتمرمط و122".

وقال قاسم فى تصريحات صحفية "شاهدت فيلمين من ضمن أفلام نصف العام وأرى أن مستوى الفيلمين ضعيف للغاية خاصة فيلم "ساعة رضا" والذى يعتمد على كوميديا فقط دون

مضمون حقيقى".

وأشار قاسم إلى أن فيلم الضيف متوسط المستوى الفنى فهو عمل جدلى ولكنه بعيد تماما عن أى فنيات سينمائية فإننى شعرت عند مشاهدة الفيلم أننى أمام لقاء إذاعى أو تليفزيونى وليس عملا سينمائى.