هانى رمزى يحيى ذكرى رحيل علاء ولى الدين

الفنان علاء ولى الدين كتبت_إسراء البيهوني نشر الفنان هانى رمزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يحيى فيه ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين، والذى يتزامن اليوم ذكرى رحيله. اليوم ذكرى رحيله. قال رمزى :"الله يرحمك يا لولو مهما مرت السنين لم ولن تغيب عنا أبدًا علاء ولي الدين". يذكر أنه تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين الـ16 والذي قدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة التي لاقت إعجاب الجمهور على الرغم من قلتها.

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