لأول مرة.. مركز شباب العبور يجمع بين أحمد كامل و المدفعجية

أفيش الحفل

كتب - أحمد عمرو:

يستضيف مركز شباب العبور، يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من الشهر الجاري، لأول مرة حفل غنائي يجمع كل من النجم أحمد كامل و فرقة المدفعجية، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراٌ، بسعر

تذكرة 120 جنيهاٌ.

يذكر أن ابن الليل أحمد كامل طرح مؤخرا أغنية "مبقتش أخاف"، والتي نالت علي نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما بدأ فريق المدفعجية نشاطه في عام

2012، وهو مكون من أربع أعضاء محمد صابر، موزع ومغني، إسلام شوقي "كنكا"، مؤلف ومغني، سعيد سامي، مغني، وإسلام محمد الشهير بـ"شيندي"، مؤلف ومغني، بينما أطلقوا قناتهم الرسمية على "يوتيوب" في 2013، ليتجاوز عدد مشتركي قناتهم نصف مليون مشترك، بينما وصل عدد مشاهدي فيديوهاتهم إلى 103 ملايين مشاهد.