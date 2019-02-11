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يستضيف مركز شباب العبور، يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من الشهر الجاري، لأول مرة حفل غنائي يجمع كل من النجم أحمد كامل و فرقة المدفعجية، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراٌ، بسعرتذكرة 120 جنيهاٌ.
يذكر أن ابن الليل أحمد كامل طرح مؤخرا أغنية "مبقتش أخاف"، والتي نالت علي نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما بدأ فريق المدفعجية نشاطه في عام
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. مركز شباب العبور يجمع بين أحمد كامل و المدفعجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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