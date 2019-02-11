نرمين ماهر لـ "الوفد": "الزعيم سبب شهرتي.. ومحمد رمضان موهوب"

فنانة مصرية استطاعت أن تحجز لنفسها مقعدا بقطار النجوم، صعدت بسرعة الصاروخ لامتلاكها موهبة مختلفة جعلتها تقف أمام الزعيم عادل إمام في"فيلم السفارة في العمارة"، صنفت من ضمن نجوم الإغراء لجمالها وأدائها المميز، واستطاعت أن تخلف كل الظنون وتتحول إلي نجمة تستطيع أن تتشكل في أكثر من عمل، نجحت في تقديم دور فتاة صعيدية بمسلسل"سلسال الدم". هي نرمين ماهر.

تقوم نرمين ماهر هذه الأيام بتحضير أكثر من عمل منهم فيلم "خسسني شكرا" للمخرج وائل عبد القادر، وتستعد لفيلم "جاكوزي" للمؤلف إيمن عبد الرحمن.

"الوفد" التقتها وأجرت معها حوارا، وتكشف من خلاله العديد من الأسرار والمفاجآت.

نص الحوار..

في البداية حدثينا عن مشاركة الزعيم عادل إمام؟

شاركت الكثير من كبار النجوم، ولكن ستظل شخصيتي في فيلم"السفارة في العمارة" من أقرب الأدوار إلي قلبي، فانطلاقي بدأ من هذه الشخصية، بالإضافة أن العمل مع الزعيم له متعة خاصة، فهو إضافة لأي فنان يعمل معه، وأنا من ضمن النجوم الذي بدأوا حياتهم الفنية مع عملاق مثل الزعيم.

شاركت في أكثر عمل كوميدي.. فما رأيك في تصنيفك كنجمة كوميدية؟

بالفعل شاركت في كثير من الأعمال الكوميدية، ولكن أرفض هذا التصنيف لعدة أسباب، من ضمنها أنه يجب علي الفنان التشكل في جميع الأدوار وعدم الخضوع لتجسيد شخصية واحدة "عشان التنوع حرفة".

حدثينا عن كواليس مسلسل "سلسال الدم" وشخصيتك المميزة فيه؟

بالنسبة لي شخصيتي في مسلسل "سلسال الدم" من

أقرب الأعمال إلي قلبي، بالإضافة أن تجسيدي لدور فتاة صعيدية كان شيئا صعبا والحمد الله استطعت التغلب عليه، وشعرت بالنجاح بعدما أشاد الجمهور بي، بالإضافة إنني كنت أبحث دائما عن تجسيد شخصية مختلفة ومميزة تغير من لوني المعتاد .

ماهو المشهد الذي أرهقك في مسلسل"سلسال الدم"؟

جميع المشاهد في مسلسل"سلسال الدم" كانت مرهقة جدا، ولكن من المشاهد التي أرهقتني ولم أستطع نسيانها هو محاولة إجهاضي بنفسي حتي لا يأتي طفل من رجل ظالم يعيش في أجواء الجبل الغير مستحبة بالنسبة لها.

هل توقعت نجاح دورك في مسلسل "سلسال الدم"؟

عندما قرأت الشخصية المراد تجسيدها بادرت بالموافقة علي الفور، لأنه يعد من الأدوار الأكثر اختلافا، ولم أتراجع عن أي أدوار صعبة ليس لثقتي في نفسي، ولكن لإيماني القوي أنني أستطيع تنفيذ جميع الأدوار"وفكرة الخوف مش في قاموسي".

ما رأيك ..في تصنيفك من ضمن فنانات الإغراء في السينما؟

لا أحب هذا التصنيف، لأنني تشكلت في أكثر من عمل ونجحت في ذلك، وفكرة تقديمي لأدوار إغراء في بداية مشواري الفني شيء ليس بجدير لتصنيفي كفنانة إغراء فقط.

هل هناك أعمال لنرمين ماهر الفترة القادمة؟

أشارك في أعمال عديدة الفترة المقبلة منها فيلم"خسسني شكرا"، أجسد

دور فتاة ثمينة ترغب في جسم رشيق وللأسف لم تستطع تحقيق ذلك، وهو فيلم للمخراج وائل عبد القادر، وحاليا أتواجد علي الشاشات الصغيرة بمسلسل "سرايا حمدين" بمشاركة الفنان سامح حسين، ومدحت تيخا، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى أن سامح يعد من ضمن الفنانين الموهوبين والمبدعين داخل الوسط، وأستعد للمشاركة في فيلم يدعي "جاكوزي" للمؤلف أيمن عبد الرحمن.

هل هناك أعمال مسرحية في الفترة المقبلة؟

بالطبع المسرح من الأشياء الأقرب إلي قلبي، ولكن في الوقت الحالي من الصعب التفكير في المسرح لانشغالي بقراءة الأعمال الرمضانية.

ما هو تعليقك علي هجوم الفنانة بشري علي النجم محمد رمضان؟

لم أستطع أبدي برأيي في هذا الأمر لأن كل شخص منا مسؤول عن تصرفاته سواء كانت تصرفات سوية أو سيئة، والحقيقة أن محمد رمضان من النجوم الموهوبين مختلفة ومميزة، بالإضافة أنه مجتهد وحب جمهوره له دليل علي نجاحه.

علي طريقة بشرى... من الممكن نرمين تهاجم فنان داخل الوسط؟

بالطبع لا، لأن فكرة الهجوم شيء مرفوض بالنسبة لي، وفكرة الجدال والخلاف شيء غير مستحب عند الكثير من النجوم ليس أنا فقط.

ما رأيك في ظاهرة انتشار النجوم علي السوشيال وهجوم البعض من خلالها؟

السوشيال ميديا تعد لي من الأشياء الجميلة، ولكن بعد استخدامها بشكل سيئ في كثير من الأوقات وبالأخص النجوم جعل ميولي لها في تنازل مستمر، فأنا لم أستطع أن أتخيل انتشار محاربة النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أتمني في بداية عام جديد أن تنتهي هذه الأشياء المزعجة.

في النهاية.. ما هي تهنئتك للجمهور في مطلع عام جديد؟

اتمني أن الشعب المصري يبدأ العام جديد وهو في أحسن حال، داعية الله أن يحفظ مصر ويجعلها دائما أبدا في أمن وأمان، وأيضا أتمني أن اسمي يرسخ في قلوب الجماهير وينجذب للأشياء التي أجسدها.