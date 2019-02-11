دينا الشربيني تستعرض خاتم زواجها من عمرو دياب قبل أيام من عيد الحب

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 09:54 مساءً -

عاد الحديث عن علاقة الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​بالفنان المصري ​عمرو دياب​، بسبب أحدث صورة نشرتها الشربيني عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها خاتم خطوبتها، من خلال الترويج لهدايا عيد الحب.



وظهر خاتم الزواج بوضوح في الصورة، نظراً لأن اللقطة كانت قريبة من يديها، وأعلنت الشربيني عن عرض مميز بمناسبة عيد الحب على قطع المجوهرات.

وقامت الشربيني بحذف خاصية التعليقات من صورتها، لمنع التساؤلات التي سترفق مع الصورة، حيث بدت وكأنها تعلن إرتباطها رسمياً بعمرو دياب بخاتم زواجها الواضح.