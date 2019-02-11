شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يتعاون مع جوليو فى 3 أغنيات جديدة من ألبومه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حالياً المطرب هيثم سعيد، على التحضير لألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرزها الشاعر سلمى رشيد وإيهاب عبد العظيم والملحن سامر أبو طالب و أحمد البرازيلى، وغيرهم.

وقال الملحن جوليو لـ"الخليج 365" إنه يستعد لـ تسجيل 3 أغنيات جديدة مع هيثم سعيد في ألبومه الجديد، واحدة منها أغنية تحمل اسم الألبوم وهى "يوم 30"، وهى من كلمات علاء سليمان وألحانه، والثانية تحمل اسم"مفيش منه" من كلمات محمد عزت، والثالثة كلمات محمد عزت، وأتمنى أن تكون الأغنية مفاجأة للجمهور؛ لأنه توجد به ألوان مختلفة فى الموسيقى.

يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "عينى" والتى شهدت عودته إلى الساحة الغنائية منذ فترة غياب، وهى من كلمات رامى أمين، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أحمد عاطف، والفيديو كليب من إخراج خالد عليوة، وحققت نسب مشاهدة عالية، وردود أفعال إيجابية.