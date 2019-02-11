شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام".. تامر عاشور يطلق مسابقة لترتيب أغانى ألبومه الجديد.. اعرف الجايزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان تامر عاشور، مسابقة لمتابعيه حول ترتيب أغانى ألبومه الجديد، كاشفاً عن جائزة عبارة عن دعوة لأول حفل له بعد إطلاق الألبوم.

وشارك تامر عاشور، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة تتضمن أغانى الألبوم الجديد الذى يطلقه بعنوان "أيام"، الذى من المقرر أن يطرحه هذا الشهر، وطالب متابعيه بترتيب الأغانى، واعداً من يرتبها بأقرب صورة للـCD، الذى سيتضمنه الألبوم سيفوز بالجائزة.



تامر عاشور

وعلق تامر عاشور بقوله: "دى أغانى ألبومى الجديد، أيام، إن شاء الله الألبوم فى الشهر ده نكون كلنا بنسمعه وبنحتفل بيه مع بعض، واللى هيرتب الأغانى الترتيب الأقرب لل CD ليه دعوه لأول حفلة بعد الألبوم إن شاء الله هو و ٥ من أصحابه وهيتم اختياره عن طريق facebook & instagram& twitter وهيكون فى اختيار لأكثر من شخص".

يذكر أن الفنان تامر عاشور كان قد رزق منذ أيام بمولودته الأولى والتى أطلق عليها اسم "أيام"، وهو نفس الاسم الذى أطلقه على ألبومه الجديد.