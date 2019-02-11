محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو جمعه بالراحل علاء ولي الدين من فيلم "قشر البندق". كتب "هنيدي" معلقًا على الفيديو: "النهاردة 11 فبراير، مش هقول ذكرى رحيل أخويا وصاحبي علاء ولي الدين، لأني عمري ما نسيته ربنا يرحمك". يذكر أن الفنان محمد هنيدي عاد للمسرح مؤخرًا بمسرحية "3 أيام في الساحل"، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد هنيدي، ندا موسي، محمد محمود، وسامية الطرابلسي. وهو عمل من إخراج مجدي الهواري.



كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله محمد هنيدي في ذكرى رحيل علاء ولي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.