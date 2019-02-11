بعد فوزه بـ"بافتا".. السفارة البريطانية تبارك لرامي مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السفارة البريطانية في القاهرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة هنأت بها الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، على فوزه بجائزة "بافتا".

ذكرت تغريدة السفارة: "مبروك لرامي مالك على جائزة بافتا، فاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة أوليفيا كولمان عن دورها بفيلم The Favourite، أما جائزة أفضل فيلم كانت من نصيب فيلم roma".

يُذكر أن الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك يعيش انتعاشة فنية على المستوى النقدي والجماهيري بفيلم "Bohemian Rhapsody"، إذ حصل على جائزة أحسن ممثل في "جولدن جلوب"، وأحسن ممثل في "بافتا". كما ترشح للمنافسة على جائزة أحسن ممثل بالأوسكار عن دوره في الفيلم. ​