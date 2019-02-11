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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي على التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقاطع فيديو وصورًا من محمية "وادي دجلة"، أثناء حضورها مشروع تخرج ابنتها "مايا".
علقت روجينا بقولها: "مبروك ياحبيبة عمري على الفيلم، مشروع التخرج معهد السينما، ربنا يوفقك ويحرسك ليا، يا أهم مخرجة في عيني بأذنك يارب أعلى تقدير".
أضافت روجينا: "بشكر كل الناس اللي ساعدوا مايا في المشروع، سواء زمايلها في التصوير والمساعدين، وزمايلها من المعهد، والجندي المجهول فؤاد أقوى إنتاج، الحمد والشكر لك يارب".
يذكر أن اَخر أعمال روجينا مسلسل "كلبش2"، مع الفنان أمير كرارة، وهيثم أحمد ذكي. وهو عمل من إخراج بيتر ميمي."
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. هكذا دعمت روجينا ابنتها مايا في مشروع تخرجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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