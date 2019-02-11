سامح حسين يكشف عن أماكن عرض "عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بوستر فيلمه الجديد "عيش حياتك"، الذي أعلن به عن أماكن عرض العمل.

علق حسين على الصورة قائلاً: "تعرف على أماكن عرض فيلم (عيش حياتك)، الأربعاء 13 فبراير في جميع دور العرض".

وأضاف الفنان سامح حسين: "استنونا في حالة جديدة من المغامرة والرومانسية".

يقام العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، غدًا الثلاثاء، في كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس.

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين، نادية الطرابلسي، ميدو عادل، محمود البزاوي، علاء مرسي. والعمل من تأليف وسام حامد، ومن إخراج تامر بسيوني.​