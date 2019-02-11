- 1/2
- 2/2
ترافيس سكوتكتب - أحمد عمرو:
كسر النجم العالمي ترافيس سكوت، حاجز الـ 6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، وذلك منذ طرحه كليب أغنية "CAN'T SAY"، كانت سيه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن المطرب العالمي ترافيس سكوت ولد في أبريل 1992،بهيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ استخدام الآلات الموسيقية فى سن الثالثة حيث بدأ بالعب على الطبول فى ذلك العمر ، وفى الخامسة عزف على البيانو، كما كان يفضل
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ترافيس سكوت يكسر حاجز الـ6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.