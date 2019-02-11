نوال الزغبي تطرح كليب.. "جوا قلبه"

كتبت_إسراء البيهوني

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تيزر الكليب التاسع من ألبوم نوال الزغبي الجديد «كده باي»، إذ يحمل الكليب الجديد اسم «جوا قلبه»، وذلك قبل أن يتم طرح الألبوم بالتزامن مع عيد الحب، 14 فبراير الجاري.

وكانت شركة روتانا، قد طرحت 6 بروموهات كليبات لـ نوال الزغبي، من ألبومها الجديد، الكليب الأول يحمل اسم «الجمال له ناسه»، أما الثاني

فيحمل اسم «صبح صبح»، أما الثالث فهو «محاية»، والرابع هو هيت الألبوم «كده باي»، والخامس يحمل اسم «مش خايفة»، والسادس «اللي براسي عملته»، والسابع «100 وجع»، والثامن «كده باي» ولم تكشف روتانا إن كان الكليبات سيتم طرحها قبل الألبوم للترويج له، أم سيتم طرحها بالتزامن معالألبوم في عيد الحب.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، وهي: «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة».

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.