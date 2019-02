تامر عاشور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "أيام"

View this post on Instagram

دي اغاني البومي الجديد "أيام" إن شاء الله الالبوم في الشهر ده نكون كلنا بنسمعه وبنحتفل بيه مع بعض - و اللي هيرتب الاغاني الترتيب الاقرب لل CD ليه دعوه ل أول حفله بعد الالبوم إن شاء الله هو و ٥ من اصحابه - وهيتم اختياره عن طريق facebook & instagram& twitter وهيكون في اختيار ل اكثر من شخص دعواتكم 0-ايام 0-سلام 0-متختلفيش 0-حبييي انت حبيبي 0-من غير ماحكيلك 0-دا حكايه 0-قولولوا سماح 0-في بالي 9-بقالي زمان 0-ماشوفناش خير 0-مره 0-خلصانه