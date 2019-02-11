تامر عاشور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "أيام"

تامر عاشور

كتب - أحمد عمرو:

كشف النجم تامر عاشور عن تفاصيل ألبومه الجديد "أيام"، حيث نشر أسماء أغنيات الألبوم، وذلك عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلق كاتباٌ: "دي اغاني البومي الجديد "أيام" إن شاء الله الالبوم في الشهر ده نكون كلنا

بنسمعه وبنحتفل بيه مع بعض - و اللي هيرتب الاغاني الترتيب الاقرب لل CD ليه دعوه ل أول حفله بعد الالبوم إن شاء الله هو و ٥ من اصحابه - وهيتم اختياره عن طريق facebook & instagram& twitter وهيكون في اختيار ل اكثر من شخص دعواتكم".

يذكر أن المطرب تامر عاشور طرح سابقاٌ ألبوم بعنوان"خيالي"، كما حقق نسب مشاهدة عالية، و ضم الألبوم 9 أغنيات، ومن أشهرهم "الرك علي نية، أجمل حلم، باي باي".