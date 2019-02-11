تامر عاشور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "أيام"

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كشف النجم تامر عاشور عن تفاصيل ألبومه الجديد "أيام"، حيث نشر أسماء أغنيات الألبوم، وذلك عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلق كاتباٌ: "دي اغاني البومي الجديد "أيام" إن شاء الله الالبوم في الشهر ده نكون كلنا
يذكر أن المطرب تامر عاشور طرح سابقاٌ ألبوم بعنوان"خيالي"، كما حقق نسب مشاهدة عالية، و ضم الألبوم 9 أغنيات، ومن أشهرهم "الرك علي نية، أجمل حلم، باي باي".
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دي اغاني البومي الجديد "أيام" إن شاء الله الالبوم في الشهر ده نكون كلنا بنسمعه وبنحتفل بيه مع بعض - و اللي هيرتب الاغاني الترتيب الاقرب لل CD ليه دعوه ل أول حفله بعد الالبوم إن شاء الله هو و ٥ من اصحابه - وهيتم اختياره عن طريق facebook & instagram& twitter وهيكون في اختيار ل اكثر من شخص دعواتكم 0-ايام 0-سلام 0-متختلفيش 0-حبييي انت حبيبي 0-من غير ماحكيلك 0-دا حكايه 0-قولولوا سماح 0-في بالي 9-بقالي زمان 0-ماشوفناش خير 0-مره 0-خلصانهبنسمعه وبنحتفل بيه مع بعض - و اللي هيرتب الاغاني الترتيب الاقرب لل CD ليه دعوه ل أول حفله بعد الالبوم إن شاء الله هو و ٥ من اصحابه - وهيتم اختياره عن طريق facebook & instagram& twitter وهيكون في اختيار ل اكثر من شخص دعواتكم 0-ايام 0-سلام 0-متختلفيش 0-حبييي انت حبيبي 0-من غير ماحكيلك 0-دا حكايه 0-قولولوا سماح 0-في بالي 9-بقالي زمان 0-ماشوفناش خير 0-مره 0-خلصانه
A post shared by Tamer Ashour (@tamerashourofficial) on Feb 11, 2019 at 9:42am PST
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