فن ومشاهير

شاهد.. مصطفي قمر يكشف موعد ظهوره في "شريط كوكتيل"

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مصطفي قمر
كتب - أحمد عمرو:

كشف النجم مصطفي قمر، عن موعد ظهوره في برنامج "شريط كوكتيل"، و الذي يقدمه المطرب هشام عباس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم الخميس الموافق 14 فبراير من الشهر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء، علي شاشة

قناة الحياة.

 

يذكر أن الفنان مصطفي قمر  يشارك في بطولة فيلم "بورصة مصر"، ومن المقرر أن يظهر بشخصيته الحقيقية  كضيف شرف فى أحداث فيلم، وهو بطولة كل من حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد  لطفي، مدحت

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تيخا،  كلوديا، ساندي، مروه عبدالمنعم، ريكو، هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي  أحمد صيام، ياسر الزنكلوني،  محمد جمعة، ومن تأليف علاء مرسى و غادة حنفى، وإخراج أحمد نور. كما أنتهى أيضا من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن ويضم الألبوم حوالى 12 أغنية.

 

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