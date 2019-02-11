عمرو عرفة يتحدث عن آخر ليلة في حياة علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر المخرج عمرو عرفة، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، فيديو لآخر المشاهد التي قدمها الفنان الراحل علاء ولي الدين، ضمن أحداث فيلم "عربي تعريفة".
وعلق: "آخر مشاهد علاء ولي الدين الله يرحمه، خلصنا تصوير في البرازيل ورجعنا ليلة العيد وعلاء كلم كل أصحابه واحد واحد سلم عليه و قعد يرغي معايا لغاية الفجر، زي ما يكون عارف إنها آخر مكالمة، كأنه كان امبارح".
فيلم "عربي تعريفة" هو آخر أعمال الفنان علاء ولي الدين، والتي لم تكتمل بسبب رحيله أثناء تصويره، وشاركه بطولة العمل
حنان ترك، شريف منير، خيرية أحمد، ومن إخراج عمرو عرفة.
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