فوز اللبناني " قلوب بلا مأوي" والمصري "أبو زعبل" بجوائز روبرت بوش بمهرجان برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أحمد الجزار

أعلنت مؤسسة روبرت بوش، مساء أمس الأحد، أسماء الفائزين بجائزة الفيلم، خلال حفل أقيم في إطار برنامج مواهب البرليناله خلال فعاليات الدورة 69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، بحضور بدر عبدالعاطي السفير المصري بألمانيا، والمنتجة ماريان خوري.

بدأ الحفل الذي قدّمه فرانك دبليو ألبرز، كبير مدراء المشروع وصاحب المبادرة في جائزة الفيلم، إلى جانب فلوريان ويجورن، مدير برنامج مواهب البرليناله، بعرض الفيلم الروائي القصير للمخرجة فيروز سرحال "تشويش" (2016)، الذي فاز بعدة جوائز وكان عُرض للمرة الأولى عالمياً في لوكارنو خلال العام 2017 قبل أن يتنقّل بين عدة مهرجانات سينمائية منذ ذلك الحين.

وجاء الفائزون بجائزة الفليم لعام 2019 كالتالي:

فيلم روائي قصير:

قلوب بلا مأوى

فيلم روائي قصير، ألمانيا/لبنان، 20 دقيقة. إخراج محمد صباح، وإنتاج باستيان كلوجل وغنى الهاشم

فيلم وثائقي



أبو زعبل 1989

فيلم وثائقي، ألمانيا/مصر، 75 دقيقة. إخراج بسام مرتضى، وإنتاج أنا بولستر وقسمت السيد

فيلم وثائقي

هل تحبني

فيلم وثائقي، ألمانيا/لبنان، 70-80 دقيقة. إخراج لانا ضاهر، وإنتاج جاسبر ميلكيه ولانا ضاهر.

تنويه خاص

فولاذ

فيلم وثائقي، ألمانيا/تونس، 100 دقيقة. إخراج مهدي هميلي، وإنتاج ميشال بالاغيه ومفيدة فضيلة

يُذكر أنه تم إطلاق جائزة فيلم مؤسسة روبرت بوش في عام ٢٠١٣، وهي عبارة عن مسابقة وبرنامج تدريب على مدار العام يقدم ورش عمل مصممة خصيصًا للمواهب الناشئة من ألمانيا والعالم العربي، بهدف توفير أول تجربة دولية مشتركة في مجال إنتاج الأفلام ودعمها وكذلك تعزيز فكرة التبادل الثقافي.