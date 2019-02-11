رسالة طارق صبري لصناع قصة حب

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الفنان طارق صبريكتبت - مي صادق
وجه الفنان طارق صبري، تهئنة لصناع فيلم "قصة حب"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس الأحد .
وعلق "صبري" على البوستر الدعائي للفيلم الذي نشره على حسابه قائلا: "ألف
وتابع: "مبروك لكل صناع الفيلم، مبروك عثمان أبولبن على النجاح مقدمًا
جدير بالذكر "قصة حب" من بطولة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، وهالة فاخر، وحنان سليمان، وعلا رشدي، وياسر الطوبجي، وتأليف وإخراج عثمان أبولبن.
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