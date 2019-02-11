الثلاثاء.. أسود فاتح يقدم مسرحية الجيل الخامس على مسرح روابط

تستعد فرقة أسود فاتح المسرحية، لتقديم العرض المسرحي " الجيل الخامس - 5G "، علي خشبة مسرح روابط، وذلك يوم غدًا الثلاثاء الموافق 12 فبراير في تمام الساعةالسابعة مساءً.
يشار إلي أن العرض من بطولة آية العربي، آية عبد المجيد، أحمد آدم، أكرم مصطفي عثمان، إبراهيم حسن، بسنت علي،
جدير بالذكر أن "أسود فاتح" هو فريق مسرح ارتجالي شبابي يهدف من خلال المسرح التعبير عن مشاكل المجتمع المصري بشكل كوميدي درامي.
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