شاهد.. حمزة نمرة يتخطى النصف مليون بأغنية حكاية طفل

حمزة نمرة كتبت - تقى عادل تخطت أغنية "حكاية طفل" حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك في اليوم الثالث من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات:محمود فاروق، ألحان وتوزيع:حمزة نمرة. يذكر أن الأغنية تعبر عن معاناة اللاجئين السوريين، وجمع عائدات الأغنية لصالح دعم الأطفال اللاجئيين السوريين.

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