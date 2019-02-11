شاهد.. ندى موسى تشارك جمهورها بصورة من طفولتها

كتبت - لمياء نبيل

نشرت الفنانة ندى موسى، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

شاركت "موسى" جمهورها بصورة من ألبوم طفولتها، والجمهور

يرد: "ملامحك متغيرتش".

يذكر أن "موسى" تشارك في مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي تعرض حاليًا، بطولة الفنان محمد

هنيدي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، محمد محمود، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج مجدي الهواري.​