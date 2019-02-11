شاهد.. ندى موسى تشارك جمهورها بصورة من طفولتها

الفنانة ندى موسىكتبت - لمياء نبيل
نشرت الفنانة ندى موسى، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
شاركت "موسى" جمهورها بصورة من ألبوم طفولتها، والجمهوريرد: "ملامحك متغيرتش".
يذكر أن "موسى" تشارك في مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي تعرض حاليًا، بطولة الفنان محمد
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