بالصور.. مريم أوزيرلي بإطلالة رائعة في مهرجان برلين السينمائي الدولي

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مريم أوزيرليكتبت - إيمان العوضي :
نشرت الممثلة التركية، مريم أوزيرلي، الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، بطلة مسلسل "حريم السلطان"، صورة جديدة التُقطت لها على الريد كاربت من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تألقت مريم بإطلالة رقيقة، حيث ظهرت بفستان كحلي بسيط ذي أكمام شفافة من الدانتيل من تصميم مصممة الأزياء
جدير بالذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته التاسعة والستين بدأت فعالياته قبل أيام بعرض فيلم The Kidness Of Strangers"، وتترأس لجنة التحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش.
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