بالصور.. مريم أوزيرلي بإطلالة رائعة في مهرجان برلين السينمائي الدولي

مريم أوزيرلي

كتبت - إيمان العوضي :

نشرت الممثلة التركية، مريم أوزيرلي، الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، بطلة مسلسل "حريم السلطان"، صورة جديدة التُقطت لها على الريد كاربت من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع

تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".تألقت مريم بإطلالة رقيقة، حيث ظهرت بفستان كحلي بسيط ذي أكمام شفافة من الدانتيل من تصميم مصممة الأزياءالبلجيكية "ديان فون فورستنبرغ"، ورفعت وربطت شعرها للوراء، وماكياج ناعم مناسب للإطلالة.جدير بالذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته التاسعة والستين بدأت فعالياته قبل أيام بعرض فيلم The Kidness Of Strangers"، وتترأس لجنة التحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش.