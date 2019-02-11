شاهدوا.. دومينيك حوراني تتعرض للتحرش على المسرح في بيروت والأمن يعجز عن حمايتها

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 03:54 مساءً -
كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عن تعرضها للتحرش على المسرح خلال إحيائها حفلة غنائية في بيروت، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل عدداً من مقاطع الفيديو التي تظهر ما تعرضت له.
وبدت حوراني في الفيديو وسط عدد كبير من الجمهور الذين إلتفوا حولها بينما كانت تحاول هي الإختباء وراء الفرقة الموسيقية https://cdn00.vidyomani.com/c/5/3/2/53a274fnkixo/index.htmlوعلّقت على الفيديوهات بالقول:”رعب وتحرش على المسرح في الحفلة ما معقول هيك ، والغارد يتصرف حاجات غريبة”، “خفت على نفسي وعملت كريزا صرخت عالناس والغارد يتصرف قصص غريبة عجيبة ؛ ادخلوا وشوفوا القصة كاملة”، “عن جد خفت على نفسي بهالحفلة”.
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