بوراك أوزجفيت يكشف تفاصيل حالة زوجته الحامل بعد دخولها المستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصد الصحفيون النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» عند دخوله إلى المستشفى، لزيارة زوجته، الفنانة فهرية أفجان التي تم حجزها بإحدى المستشفيات.

الصحفيون نقلوا لبوراك قلق فانز ومحبي زوجته، خاصة أنها دخلت الشهر السابع من الحمل، وسألوا نجم «حريم السلطان» حول تعرض فهرية أو جنينها لأي مخاطر، حيث أوضح الفنان التركي أن زوجته اصيبت بحالة إرهاق شديدة، بعد تعرضها لنزلة برد قوية، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى، وقد نصح الأطباء الزوجين، بضرورة حجزها لمتابعة حالتها الصحية.

بوراك أوضح أن فهرية ستمكث 3 أيام، حتى تستقر حالتها الصحية، مشدداً على عدم وجود أي مخاطر عليها او على مولودهما الأول، نافياً ما اثير حول تعرض زوجته لحالة ولادة مبكرة.

يُذكر أن بوراك أوزجفيت احتفل بزفافه على فهرية يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما في مسلسل «طائر النمنمة».

من ناحية أخرى، يستعد بوراك أوزجفيت لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى» أمام نسليهان أتاغول.