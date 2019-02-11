«غمّازات» هاندة إرتشل لم تتغير منذ الطفولة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز النجمة التركية هاندة إرتشل صورة مميزة تجمع بين لقطتين لها، واحدة في الطفولة، والآخر بشكلها الحالي.

الصورة كشفت عن عدم تغير ملامح الفنانة التركية كثيراً مع تقدم عمرها، وكان لافتاً وجود «الغمازات» في وجهها من طفولتها، وهو أكبر دليل على عدم حضوع النجمة الشابة لعمليات تجميل في وجهها كما اثير مؤخراً، في الوقت الذي حافظت فيه على جمال ابتسامتها، والتي لم تتغير أيضاً مع مرور الزمن.

يُذكر أن هاندة ارتشل فقدت والدتها يناير الماضي، حيث رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع مرض السرطان، إلا أن هذه الأزمة، ساعدت في عودة هاندة لحبيبها السابق، مراد دالكيش مرة أخرى، حيث كان مراد إلى جانبها منذ اللحظة الأولى لوفاة والدتها، يساندها ويشد من إزرها، وهو الأمر الذي جعل علاقتهما أقرب وأقوى من ذي قبل، مما اشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

من ناحية أخرى، تواصل هاندة إرتشل تصوير مسلسلها الجديد «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام سيركان تشاي أوغلو.