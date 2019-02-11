سيريناي ساريكايا متعبة للغاية في أحدث ظهور لها مع حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية سيريناي ساريكايا في أحدث ظهور لها مع حبيبها، الفنان كرم بورسين.

سيريناي كانت قد انتهت للتو من آخر بروفات مسرحيتها الجديدة «أليس في بلاد العجائب»، حيث حرص كرم على مرافقتها، لتشجيع حبيبته ومساندتها، وفي الوقت الذي حاول فيه الصحفيون الحصول على أي تصريحات من الثنائي، اعربت الفنانة التركية عن شدة احساسها بالإرهاق، ورفضت الحديث معهم، حيث قالت: «يا أصدقاء انا متعبه للغايه، هذه آخر بروفة للمسرحية، وانا متحمسة كثيراً واشكركم جميعاً».

يُذكر أن سيريناي ساريكايا تشارك في بطولة المسرحية أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «fi» آخر أعمال سيريناي الدرامية، وقد شاركت في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، بيراك توزوناتاش الشهيرة بـ«ميهرونيسا»، وأوزان جوفان الشهير بـ«رستم باشا»، كما انضمت لهم في الموسم الثاني من العمل، النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بـ«السلطانة ناهد دوران».