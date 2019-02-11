الماكياج يفشل في إخفاء تجاعيد وجه رغدة في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب عن الساحة الفنية، حضرت الفنانة السورية رغدة حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حيث تم تكريمها خلال الحفل عن مسيرتها السينمائية الطويلة.

رغدة ظهرت خلال الحفل بإطلالة صادمة، حيث ظهرت وقد كست التجاعيد ملامحها، وفشل الماكياج في ‘خفائها، كما أطلت بشعر كيرلي باللون الأصفر الفاتح المائل إلى الأبيض، مما منحها عمرا إضافيا.

الفنانة السورية أطلت في الحفل بفستان أسود بسيط قصير، وانتعلت حذا بنفس لون الفستان، مع أقراط ضخمة، وصعدت على المسرح لتسلم تكريمها وسط مجموعة من الفنانين المكرمين أيضا.

وكان قد أقيم حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته الـ67، مساء الجمعة 8 فبراير، بحضور كبير لنجوم الفن والإعلام.

وكرم خلال حفل الافتتاح عددًا من رموز السينما المصرية، وحصلوا على درع المركز الكاثوليكي المصري للسينما، ومنهم: أحمد بدير، وإيمان سركسيان، و رجاء الجداوي، ورغدة ، وفاروق الفيشاوي، هشام سليم.

والجدير بالذكر أن رغدة ولدت في حلب في سوريا من أب وأم سوريان وليس كما يشاع أن أمها مصرية، وجاءت إلى مصر في أواخر سبعنيات القرن العشرين لكي تكمل دراستها في الأدب العربي في كلية الآداب جامعة القاهرة، كما اتجهت إلى التمثيل وعملت بين مصر وسوريا في السينما والتلفزيون والمسرح ولها مشاركات في الإذاعة.

وظهر نجاحها بعد مشاركتها البطولة للفنان دريد لحام والفنانة منى واصف في فيلم التقرير عام 1986، وتعتبر واحدة من نجمات السينما المصرية والعربية في عقدي الثمانينات والتسعينات القرن العشرين.