أصالة ترد على هجوم زياد الرحباني عليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة السورية أصالة، عن غضبها من انتقاد الموسيقار زياد الرحباني، لصوتها وطريقتها في الغناء.

أصالة، قالت خلال لقائها في برنامج «كاربول كارا أوكي بالعربي»، والذي يعرض على فضائية دبي: «أصعب شي حدا يهاجمك بشغلك و تعبك و أنت ما غلطان فيه و لا مقرب عليه بالعكس كنت تحكي عنه بالخير و المنيح».

جاء ذلك في ردها على سؤال عن سبب عدم أدائها أغنيات من تلحين زياد الرحباني، والفنان العراقي كاظم الساهر، وأضافت: «أحب التعاون مع الساهر وإنما الإسم الثاني لا يستهويني، إطلاقاً مو جوي... لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الفني».

وتابعت: «كلامي قد يحدث ضجة كبيرة إلا أن العمل مع زياد لا يتفق وذوقي الخاص».

وكان زياد الرحباني، قد وصف خلال استضافته في حلقة من برنامج «شباب توك» الذي يعرض على شاشة قناة DW، صوت أصالة قائلًا: «إنها “تصرخ” وتقص خبزًا بصوتها وإن من لديه ربطة خبز يمكن أن تقطعها له عندما تقول آه».

وكانت أصالة، قد ردت على كلامه بتغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قائلة: «هالزّلمة بالذّات شو ما قال ما بينزعل منه».