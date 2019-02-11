كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري كريم فهمي بعيد ميلاد ابنته، وشارك جمهوره في صورة حديثة لها عبر حسابه على موقع «أنستجرام».

كريم علق على الصورة التي نشرها وكتب: «كل سنة وانتي طيبة يا كاميليا يا أحلى حاجة في حياتي أنتي وأختك»، ولم يظهر وجه الفتاة في الصورة، بينما تلقى الفنان عبارات التهاني والغزل من قبل جمهوره من خلال التعليقات.

الفنان المصري احتفل مؤخرا بعيد ميلاد زوجته وقال لها: «أنا أكثر رجل محظوظ في العالم كله لأن لدي أفضل حب في الدنيا شكرا لدعمك لي في كل يوم من أيام حياتي تمنياتي حبيبتي كل سنة وأنتي طيبة».

كريم فهمي متزوج من خارج الوسط الفني، وكان ذلك في عام 2015،وأنجب ابنتين كاميليا وناعومي، ويعبر عن حبه لزوجته من خلال نشره صورهما باستمرار وتغزله فيها، واحتفل الشهر الماضي بعيد زواجه الثالث.

كريم فهمي فنان مصري من مواليد عام 1982، تخرج من كلية طب الأسنان، وقام بتأليف عدد من الأعمال ومنها: «سك على أخواتك، هاتولي راجل، زنقة ستات»، وقدم عدد من الأعمال ومنها: «اختيار اجباري، حالة عشق، حكايات بنات»، وفي السينما: «سكر مر، علي بابا، حسن وبقلظ».

الفنان المصري شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، نجلاء بدر.