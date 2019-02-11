خالد يوسف يصدر بيانا للرد على تورطه في قضية منى فاروق وشيما الحاج

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، رد المخرج المصري خالد يوسف على اتهامه في فضيحة فيديو الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

خالد يوسف قال إنه كتب هذا الكلام للدفاع عن الفن المصري وليس عن شخصه، وخاصة أن الاتهامات التي تطاله تخص كل فنانات مصر الذين عملوا معه، واتهامهم بأنهم أقاموا معه علاقات غير شرعية.

المخرج المصري قال إنه لا يعرف إلى متى سيستمر كذب الإعلام، والذي وصفهم بأنهم مخبرين ينشرون ما يملى عليهم فقط، وأكد أنه اضطلع على التحقيقات ليرى ماذا قالت منى وشيما عنه، وتفاجأ بأن كل ما نشر تلفيق.

خالد يوسف قال إن كل الاتهامات التي نشرت عنه تتسبب في الحكم عليه بالمؤبد على الأقل، حيث أنه صور فيديو إباحي، وأقام علاقة مع فتيات دون السن، وهذه كوارث وليست تهم.

المخرج المصري لام على الإعلام الذي قام بتشويه الفن المصري كله عندما نشر على لسان الفتاتين أن كل الفنانات يقمن علاقات مشبوهة من أجل العمل في الفن، وهذه إهانة كبيرة لمصر كلها.

خالد يوسف قال أيضا في رسالته إنه لن يرد على الاتهامات الموجهة ضده حتى يرى إلى أين سيصلون في محاولات تشويه صورته، مشيرا إلى أنهم أخبروه أن لديهم 100 فيديو له مع فنانات أخريات، وكل ذلك بسبب تعديل الدستور الذي يرفضه.

يُذكر أنه تم القبض على الفنانة منى فاروق وشيما الحاج بتهمة ممارسة أفعال فاضحة، وذكرت الصحف أن أقوال منى وشيما أكدت على تورط خالد يوسف في القضية، وأنه أجبرهما على إقامة علاقة معه.