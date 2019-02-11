أحلام تطلق ماركة ماكياج تحمل اسمها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن إطلاق ماركة مكياج تحمل اسمها، لتكون بذلك أول مطربة عربية تدخل عالم المكياج عالمياً.

الفنانة الإماراتية أعلنت ذلك، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “أول مطربة عربية سيكون اسمها عالمياً في عالم المكياج وماركه تحمل اسمها #احلام #قريباً #تابعوني على هذا الحساب لجديد”.

وكانت أحلام قد احتفلت في شهر مايو الماضي بافتتاح البوتيك الأول الخاص بها عبر الانترنت، وذلك على موقع بوتيكات للبخور والعطور.

أحلام روجت للبوتيك بصورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “بوتيكي على الموقع الاول في الوطن العربي كأول مطربه عربيه تفتتح بوتيكها #بوتيكيات #الرابط فوف في البايوا #بوتيكات #بخور #مدخن_احلام #حصرياً”.

الفنانة الإماراتية أطلقت على البوتيك الخاص بعطورها اسم “دار الطيب”، وشاركت جمهورها بصورة أخرى لها وهي ترتدي فيها الزي التراثي الإماراتي وزيّنت يديها بنقوش حناء رائعة.

أحلام علقت على الصورة بقولها: “#دار_الطيب وأصبح للعطر دار وهاهي حروفي من #دار_الطيب”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهاني من جمهورها.