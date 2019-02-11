بالصور- عاصي الحلاني وسعد المجرد يلتقيان في باريس

التقى فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بالنجم المغربي سعد لمجرد على مأدبة عشاء في مطعم “لو غراي”في فرنسا.

ونشر عاصي الحلاني، على موقع انستغرام، صورة تجمعه بسعد لمجرد وهو يغمره ويضحكان سوياً. وكتب: “يسعد مساكم من باريس مع حبيب القلب سعد لمجرد”.

بدوره علق لمجرد قائلا: “كان الي الشرف اتعرف عليك حبيبنا عاصي”.

وكان الزميل عماد هواري قد نشر صورة تجمع عاصي الحلاني وسعد لمجرد ورجل الاعمال والمنتج عادل معتوق الذي دعاهما الى مأدبة عشاء في مطعمه “لو غراي” في باريس. واشار ان اللقاء كان ودياً لم يخلو من النقاش الفني.

نشير أن عاصي الحلاني حطّ رحاله في باريس آتياً من المكسيك بعد ان أحيا حفلة فنية ضخمة وناجحة هناك اضافة الى انه صوّر فيديو كليب جديد لأغنيته “شو بخاف عليكي” مع المخرج عادل سرحان.