نجوم مصر يردون على انتقادات تعاقداتهم مع السعودية.. ماذا قالوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر، على هجوم وانتقاد البعض للفنانين المصريين الذين وقعوا مذكرات تفاهم مع السعودية عن طريق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، مؤكدًا أنها عقود عمل وليست احتكارا.

وأضاف أيمن، أنهم لم يهدروا كرامتهم بهذا التعاقد مثلما تردد، موضحًا أن المواطن العادي عندما يسافر خارج موطنه أو يتعاقد مع مستثمر عربي في مجال عمله يتم الإشادة به.

وكتب قمر، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مستغرب جدًا من الناس اللي زايطين ومتضايقين أوي من تعاقدات الفنانين مع هيئة الترفيه السعودية واللي بيمثلها المستشار تركي آل الشيخ وعمالين يشيروا الصور وبيغلطوا أو بينظروا أو سايبين اللي عندهم يعلقوا ويغلطوا".

وأضافَ: "إيه المشكله مش فاهم! لا هي عقود احتكار ولا هي تنازلات أو بيع تراث مثلاً ولا فيه اي ذرة إهدار كرامة أو ذل زي ما بعض الموتورين كاتبين ومعظم اللي كاتبين أساسًا مش فاهمين الناس دي اتفقت على إيه ! أي فتي وخلاص يعني!".

واستكمل: "دي تعاقدات على أعمال مسرحية وحفلات وإنتاج مسلسلات وده أنا بعتبره تقدير منهم لدور الفن المصري وصناعه وتأكيد على مكانته في قلوب الشعب العربي وفي نفس الوقت هيساهم في تقديم فن على مستوى عالي بسبب دعمهم، وبعدين هو أنت لما خالك ولا إنتي لما جوزك يعمل صفقة كرفس مع مستثمر عربي في البدرشين يبقى عادي ومبروك يا روحي لكن لو فنان مصري مضى عمل باحترام وكرامة أو حضر مؤتمر بقيمته اللي تليق بيه ومع أشخاص على أعلى مستوى في بلدهم تقعد تغلط في الفنان ده وتصغره وتقول إنه باع نفسه ! باع نفسه لمين وزعلان على إيه مش فاهم!".

واختتم: "رجع يابابا القضاة والدكاترة والمدرسين من بلاد الخليج ما دام هي كده وقف أي مستثمر عربي بيعمل حاجة في البلد واللي عمل رجع له اللي عمله! البلاد العربية بتقدرنا وبتكبرنا وإنتو بتصغروا فينا والله عيب عليكوا والله، بقينا بغبغانات".

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وتفاعل مع أيمن بهجت قمر، عدد من الفنانين والنقاد، إضافة إلى الشعراء والموسيقيين، فقالت الفنانة وفاء عامر: "صحيح، ونذكر أن الفن صناعة يعني عدد من البيوت كبير مفتوح منه وجزء لا بأس به يعني جزء لا يتجزأ من الاقتصاد وشوفوا ناصر عمل إيه وقدر الفن والفنانين وجعلهم على قدر المسؤولية من مؤسسات الدولة".

وقال المؤلف الغنائي نور الدين محمد: "ده اللي بيجيله عقد عمل بيفرق شربات على الشارع بس أرجع وأقولك فيه نوعية من المواطنين اسمهم القاعدين جمب الحيط لو ملاقوش ظيطة يسمعوها بيعملوا هما ظيطة عشان يحسوا إن ليهم دور، وعلى رأيك عيني على أهل كايرو".

وقال المنتج وليد منصور: "يا أيمن كبر دماغك كل اللي بيتكلم نفسه يكون موجود علشان عارف إن ده شغل كبير، ركز إنت في شغلك متشغلش بالك أبدًا احنا لو الشغل محترم ويفيد أول ناس كنا رفضنا خاصة إن هيئة الترفيه كيان كبير دلوقتي وعنده رؤية ودي السعودية تاني أكبر دولة بعد مصر".

وأضاف السيناريست محمد سيد بشير: "سيب الناس تاكل عيش يا أستاذ متشغلش بالك بيهم".

وأتم الناقد الفني ماجد الطيب، قائلًا: "مؤامرة لتطفيش المستثمرين العرب وصُنع مناخ عدائي لمصر في كل الدول العربية، وفجأة أصبح ترك إل شيخ متآمر يسعى لتخريب اقتصاد البلد رغم إن العكس هو الصحيح".

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية وقع العديد من التعاقدات ومذكرات التفاهم مع الفنانين المصريين والمطربين وكبار الشعراء والملحنين، لإقامة الحفلات والمسرحيات المختلفة في كافة أرجاء المملكة السعودية العربية.