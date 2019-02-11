شكرا لقرائتكم خبر عن مارى منيب.. أيقونة الضحك الطبيعى وأسطورة الشر اللذيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموقع العالمي الشهير جوجل احتفل بمرور 114 عاما على ميلاد أيقونة الضحك الفنانة القديرة ماري منيب، فهي ايقونة الضحك في السينما المصرية التي انفردت وما زالت تنفرد بشخصية " الحماة "، والتي قدمتها بشر لذيذ أحببناه جدا في كل أفلامها التي ظهرت فيها في ذلك الدور، وما زال مجرد ذكر لفظ " الحماة " يذكرنا على الفور ونستدعي الصورة الذهنية التي قدمت بها ماري منيب تلك الشخصية .

ماري منيب ممثلة موهوبة موهبة طبيعية ونجوميتها انتقلت من المسرح إلى السينما، لتصبح العامل المشترك ومنبع الكوميديا في كل أفلام الابيض والأسود التي شاركت فيها كبار نجوم الكوميديا بدءا من نجيب الريحاني مرورا باسماعيل ياسين وانتهاء بالفنان عادل إمام واحمد مظهر اللذين شاركاها فيلم " لصوص ولكن ظرفاء " .



مارى منيب

برغم أنها رحلت عن عمر 63 عاما إلا أنها قدمت عدد كبير جدا من الأفلام في السينما المصرية يكاد يكون رقما قياسيا فقد وصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، وفي المسرح قدمت ما يزيد عن 50 عملا مسرحيا حيث إنها دخلت عالم التمثيل والمسرح من عمر 15 عاما .

أفيهات ماري منيب والجمل الحوارية لها في السينما والمسرح اصبحت مثل الامثال الشعبية أو الأقوال المأثورة التي نتداولها في حياتنا ومع تعاملاتنا مع البعض وفي السوشيال ميديا سنجد لها الكثير من " الكوميكس " ومن أشهرها " حماتك مدوباهم 2 " و" بلا نيلة " و" انت تشتغلي ايه هنا " و" اهري يا مهري وانا علي مهلي " وغيرها من الافيهات الشهيرة والجمل الحوارية التي لا تنسى .